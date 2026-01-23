Tuttosport: "Napoli, Giovane per Conte. Al Verona 20 milioni"
"En-Nesyri vede la Juve". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si concentra sul mercato della Juventus. I bianconeri infatti hanno raggiunto un accordo con il Fenerbahce per Youssef En-Nesyri, che dovrebbe trasferirsi in Italia con la formula del prestito con diritto di riscatto: 5 milioni subito e riscatto fissato sui 19-20 milioni di euro per il marocchino, che oggi incontrerà la dirigenza juventina. Da definire l'ingaggio, ma l'affare è in dirittura d'arrivo.
"Napoli, Giovane per Conte. Al Verona 20 milioni" - In primo piano anche il mercato del Napoli, che ha scelto di virare su Giovane del Verona come rinforzo in avanti. Il calciatore si trasferirà in azzurro a titolo definitivo, nell'ambito di un affare che tra parte fissa e bonus sfiora i 20 milioni di euro. Superata la concorrenza della Lazio per il brasiliano che andrà a riempire le caselle lasciate da Lucca e Lang, che andranno rispettivamente a Nottingham Forest e Galatasaray.
