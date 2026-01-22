Prima pagina

Tuttosport sulla Champions: "La Juve chiama il G8"

Tuttosport sulla Champions: "La Juve chiama il G8"
Oggi alle 08:30Notizie
di Fabio Tarantino

"La Juve chiama il G8" è il titolo scelto da Tuttosport per aprire la sua prima pagina odierna all'indomani del successo bianconero sul Benfica che lascia aperto qualche piccolo spiraglio di qualificazione diretta agli ottavi di Champions League: "Thuram-McKennie, 2-0 al Benfica: gli ottavi sono ancora possibili".

Stesso discorso che vale per l'Atalanta, scivolata fuori dalla Top 8 dopo la rimonta subita a Bergamo contro l'Athletic Bilbao. La squadra di Palladino perde 3-2 ma conquista comunque la qualificazione ai playoff, così come Inter e Juventus: "Atalanta, cosa combini? Crollo con l'Athletic dopo l'1-0 di Scamacca: fuori dalle prime 8".