Prima pagina

Tuttosport "Vlahovic, l'Inter ci pensa per giugno a zero"

Tuttosport "Vlahovic, l'Inter ci pensa per giugno a zero"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:50Notizie
di Fabio Tarantino

In occasione della prima pagina di oggi, Tuttosport titola in questo modo: "Vlahovic, Marotta ci cova". Juve-Inter s'infiamma con Dusan. A giugno il serbo può essere un'opzione per a zero per i nerazzurri, sabato sarà la mossa in più per Tudor (che pensa a Yildiz dietro due punte). Chivu punta su Sucic: in panchina uno tra Calhanoglu e Mkhitaryan.

Spazio anche all'altra metà di Torino, con questo titolo in taglio alto: "Toro, un'altra marcia contro Cairo". Il presidente mette già Baroni sotto pressione, ma i tifosi di mobilitano. Domenica 21, prima della partita con l'Atalanta, dal Fila allo stadio: "Da vent'anni ci tiene fermi, senza futuro né ambizioni. Basta promesse vuote!". Per il tecnico compleanno tra i brividi verso Roma: "Investimenti importanti, bisogna migliorare...".