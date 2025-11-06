Prima pagina Tuttosport: "Vlahovic, si riaprono le porte"

Tuttosport apre la sua prima pagina con un messaggio chiaro: “Vlahovic, si riaprono le porte”. Il serbo sta vivendo un buon momento: gioca meglio, segna con continuità e si è lasciato alle spalle chi lo aveva immaginato ai margini del progetto.

Con i tifosi è tornato il feeling, mentre Chiellini rilancia le parole del tecnico: la Juventus sarebbe pronta a valutare condizioni più morbide per il rinnovo. Nessun allarme per l’infortunio: il derby non è a rischio. Intanto Di Livio sprona l’ambiente: “Juve, allo scudetto devi credere”.