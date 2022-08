UFFICIALE - Ancelotti allenatore dell'anno UEFA: "Ecco la mia formula per vincere"

È Carlo Ancelotti l'allenatore dell'anno secondo la UEFA. Al termine dei sorteggi dei gironi della prossima Champions League

È Carlo Ancelotti l'allenatore dell'anno secondo la UEFA. Al termine dei sorteggi dei gironi della prossima Champions League, il tecnico italiano è stato premiato come miglior allenatore della scorsa stagione, in cui ha trionfato sia in Liga che in Champions, alla guida del Real Madrid: "Sacchi è stato un insegnante eccezionale. Nella mia carriera devo ringraziare tante persone, i tifosi per le serate al Santiago Bernabeu e il mio presidente che mi ha dato la possibilità di tornare a Madrid. Devo ringraziare tanta gente per questo riconoscimento: il mio club, il mio staff, Arrigo Sacchi, che è qui ed è stato il mio maestro, i tifosi del Real Madrid, tutta la mia famiglia, mio figlio Davide, che è il mio assistente".

La formula magica dei successi.

"È la passione per questo sport e poi la qualità dei giocatori che devi gestire, la scorsa stagione è stata speciale, c'era un legame fantastico, siamo riusciti a creare un bel legame e un'alchimia perfetta, che ci ha aiutato a raggiungere un risultato incredibile. Importante avere un buon rapporto con i giocatori ed è basato sul rispetto".