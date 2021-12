UFFICIALE - Calendario SSCN 2022, 15esima edizione da domani in edicola e sullo store: i dettagli

La SSC Napoli presenta l’unico ed inimitabile Calendario Ufficiale 2022. Il Calendario della SSC Napoli giunge alla sua XV Edizione e continua lungo il percorso tracciato negli anni, ritraendo in via esclusiva i calciatori del club fuori dal terreno di gioco con contenuti e metodologie uniche nel panorama calcistico internazionale. Un cimelio sempre più atteso ed imperdibile arriva in edicola con una nuova suggestiva edizione.

Ad illustrarlo Alessandro Formisano - Head of Operations, Marketing and Sales – ideatore del progetto, al fianco del tecnico azzurro Luciano Spalletti"

"Quest’anno il Calendario ha un tema molto delicato che sentiamo moltissimo. Gli ultimi 18 mesi ci hanno fatto apprezzare di più alcuni valori essenziali della nostra vita, per questo abbiamo realizzato l’intero tema sui cambiamenti climatici"

“La sfida del Calendario 2022 è quella di accendere i riflettori sui cambiamenti climatici ed i loro effetti sul meraviglioso ambiente che ci circonda. I calciatori della SSCN si schierano a salvaguardia del territorio. Alla stregua di moderni paladini in difesa dell’ambiente, ci segnalano i paesaggi locali ancora intatti e da difendere, esaltandone la bellezza ed il valore ambientale, anche per le future generazioni. Sono portatori di un messaggio che ci invita ad essere parte attiva del cambiamento a favore dell’ambiente.

Anche quest'anno abbiamo adottato un taglio che ci ha sempre contraddistinto, ovvero rappresentare il territorio. Ringrazio il fotografo Diego Santangelo che ci ha condotto in luoghi nascosti e incontaminati, anche meno conosciuti della Campania, posti bellissimi, suggestivi e ultra secolari. Abbiamo così selezionato 14 splendidi luoghi, testimoni del nostro patrimonio territoriale da valorizzare e difendere: dal Vesuvio a Capri, dal Sentiero degli Dei alla Valle delle Ferriere, dal Cervati al Taburno.

"I nostri partner hanno subito colto il valore e la portata del progetto affiancandoci e dimostrando una forte sensibilità: Acqua Lete ha manifestato la forte volontà di valorizzare la zona del Matese, scegliendo insieme al Napoli di dedicare la copertina a questo incantevole paradiso naturale tutto da scoprire”

Il Calendario Ufficiale SSC Napoli 2022 è distribuito attraverso un duplice canale:

50.000 copie, in collaborazione con Il Corriere dello Sport-Stadio, in tutte le edicole a partire dal 22 dicembre, a soli € 8,99 più il costo del quotidiano – prezzo bloccato per il quindicesimo anno consecutivo;

per tutti i Tifosi all’estero in esclusiva sul Web Store Ufficiale SSC Napoli www.store.sscnapoli.it.