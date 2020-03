UFFICIALE - Coronavirus, scuole chiuse in tutta Italia fino a metà marzo

Non solo il calcio a porte chiuse. Il Governo ha disposto la chiusura immediata di scuole e università in tutta Italia da oggi fino a metà marzo. Lo ha deciso l'Esecutivo riunito a Palazzo Chigi. L’annuncio ufficiale è arrivato dopo l’ultimo parere del comitato scientifico, durante una conferenza stampa a palazzo Chigi alle 18 di mercoledì: "Non è stata una decisione semplice, spero che i miei alunni tornino presto a far lezione" ha detto la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina.