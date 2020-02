UFFICIALE - FIFA, introdotto limite per i prestiti: le Federazioni dovranno aderire

Nella prossima stagione la FIFA limiterà i prestiti internazionali. Una regola scelta per evitare di avere più squadre - o meglio, troppi vantaggi - e per far sì che una non diventi succursale di un'altra. In Italia, almeno in Serie A, non c'è questo pericolo. Però alcuni club, se considerati i prestiti con diritti di riscatto, rischiano di essere fuori legge e quindi dovranno adeguarsi.

Inizialmente - come si legge sul portale Calcio&Finanza - sarà introdotto un periodo di transizione, con un limite di otto prestiti internazionali in entrata e in uscita a partire dalla stagione 2020/21, che scenderà a sei in entrata e in uscita entro la stagione 2022/23, con un massimo di tre prestiti in entrata e tre prestiti in uscita tra stessi club. A livello nazionale, i nuovi regolamenti stabiliscono un periodo di tre anni per le associazioni aderenti per implementare le regole sui prestiti, in linea con i principi stabiliti a livello internazionale.