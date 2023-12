UFFICIALE - Infortunio Meret: ecco la prima diagnosi della SSC Napoli

Dopo l'infortunio occorso a Gollini, out da Napoli-Monza per un problema alla caviglia, anche Alex Meret si è fermato durante la partita

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo l'infortunio occorso a Gollini, out da Napoli-Monza per un problema alla caviglia, anche Alex Meret si è fermato durante la partita ed è stato sostituito dal terzo portiere Nikita Contini. La SSC Napoli, tramite i social, ha dato la prima diagnosi circa l'infortunio dell'ex SPAL e Udinese: "Alex Meret è uscito al minuto 74 di Napoli - Monza per un risentimento alla coscia sinistra".