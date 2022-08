UFFICIALE - Italia Under 16, i convocati per l'Inghilterra: c’è anche l’azzurrino Garofalo

Il venti agosto l'Italia under 16 riprenderà a lavorare agli ordini di Daniele Zoratto.

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il venti agosto l'Italia under 16 riprenderà a lavorare agli ordini di Daniele Zoratto. In tale data è fissato il raduno a Novarello, in vista della doppia amichevole contro l'Inghilterra martedì 23 (ore 18) e giovedì 25 agosto (ore 11) al "Villaggio Azzurro". Già programmata per il 13 e 15 settembre un altro doppio test match con la Svizzera, ancora a Novarello.

Questi i ventitré convocati classe 2007:

Portieri

Tommaso Vannucchi (Fiorentina), Alessandro Nunziante (Benevento), Raffaele Mantini (Sassuolo)

Difensori

Federico Colombo (Milan), Francesco Verde (Juventus), Lorenzo Biagioni (Fiorentina), Christian Garofalo (Napoli), Tommaso Rugani (Empoli), Matteo Cocchi (Inter), Cristian Cama (Roma), Andrea Campani (Sassuolo)

Centrocampisti

Alessandro Di Nunzio (Roma), Diego Pisani (Fiorentina), Alessandro Olivieri (Empoli), Ernesto Perin (Milan), Niccolò Gariani (Atalanta), Emanuele Sala (Milan), Mattia Liberali (Milan), Alessandro Ciardi (Inter)

Attaccanti

Mattia Mosconi (Inter), Carlo Evangelista (Fiorentina), Stefano Maiorana (Fiorentina), Francesco Castaldo (Bologna)