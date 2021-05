UFFICIALE - Osimhen convocato dalla Nigeria per l’amichevole contro Camerun

C'è anche Victor Osimhen nell'elenco dei convocati della Nigeria per l’amichevole contro Camerun. Il bomber azzurro, dopo la fine della stagione con il Napoli terminata con la delusione del mancato raggiungimento della Champions League, è pronto a indossare la casacca numero nove della sua nazionale. Ecco l'elenco completo dei convocati:

Hello everyone, the revised list for our friendly against @FecafootOfficie is here! #SoarSuperEagles #Team9jaStrong pic.twitter.com/Ne9s3XlZgl