UFFICIALE - Sampdoria-Napoli, partita la vendita per il settore ospiti: costo e dettagli

Sono in vendita i biglietti per il Settore Ospiti di Sampdoria-Napoli, quinta giornata di Serie A in programma giovedì 23 settembre alle ore 18.30

La vendita inizia oggi e terminerà alle ore 19.00 del 22 settembre. Prezzo tagliando euro 25,00.

Non sarà possibile effettuare il cambio nominativo. La vendita sarà online su https://sport.ticketone.it/campaign/sport/ con obbligo di tessera del tifoso. I residenti della regione Campania potranno acquistare i biglietti solo per il settore ospiti e solo con possesso della tessera del tifoso SSC Napoli

MODALITÀ DI ACCESSO ALLO STADIO

L’accesso allo stadio sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass). Sono esclusi dalla limitazione i bambini sotto ai 12 anni compiuti.

Per certificazioni verdi COVID-19 si intendono:

• Avvenuta vaccinazione anche con una sola dose (validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla seconda dose). Dal completamento del ciclo vaccinale la certificazione ha validità di nove mesi;

• Avvenuta guarigione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);

• Effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido effettuato presso le strutture sanitarie pubbliche o dalle strutture private/farmacie autorizzate (validità 48 ore).

MODALITÀ DI RILASCIO DEL GREEN PASS

a) puoi scaricarlo dal sito: https://www.dgc.gov.it/web/ utilizzando la tessera sanitaria o l’identità digitale (SPID/CIE);

b) puoi scaricarlo dall’app IO o dall’app IMMUNI;

c) puoi rivolgerti al tuo medico curante o nelle farmacie preposte che provvederà a stamparlo per tuo conto.

Maggiori informazioni puoi trovarle sul sito https://www.dgc.gov.it/web/

Per accedere allo stadio sarà dunque obbligatorio presentare oltre al documento d’identità ed al tagliando di ingresso anche il Green Pass (si consiglia in formato digitale) con QR CODE e non saranno considerati validi quindi tutti i certificati cartacei che non siano dotati di QR Code. Coloro che avessero un Green Pass non valido o ne fossero sprovvisti non potranno accedere all’impianto seppur muniti di regolare biglietto e non potranno altresì richiedere il rimborso dello stesso. La società, inoltre, invita i tifosi a presentarsi ai varchi di accesso con largo anticipo al fischio di inizio in quanto i controlli potrebbero essere causa di lunghe code di attesa.

REGOLE.

I tifosi che assisteranno all’evento dovranno attenersi alle seguenti regole nel rispetto delle norme comportamentali previste per evitare il contagio dal COVID-19.

Sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea all’ingresso dal personale preposto;

Portare obbligatoriamente un documento valido di riconoscimento;

Portare obbligatoriamente il pdf del biglietto d’ingresso stampato (non bastano la sola conferma dell’acquisto né il biglietto caricato sul cellulare);

Indossare correttamente la mascherina per tutta la durata dell’evento;

Rispettare il posto assegnato stando seduti e non in piedi;

Igienizzarsi le mani negli appositi dispenser dislocati nel settore;

Rispettare la distanza minima di sicurezza di 1 metro in fase di accesso, di deflusso e permanenza all’interno dello stadio;

Rispettare la distanza minima di sicurezza di 1 metro quando si è in coda ai bar o presso i servizi igienici;

Consumare cibi e bevande solo seduti al proprio posto;

Seguire la segnaletica e le indicazioni degli steward per raggiungere il proprio posto;

Uscire dall’impianto esclusivamente dopo le indicazioni degli steward;

Prendere visione del Regolamento d’Uso 2021/22.