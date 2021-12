UFFICIALE - Smentita SSC Napoli: “Ounas regolarmente partito per la trasferta di Milano”

Il Calcio Napoli smentisce le notizie circolate in queste ultime ore relative ad Adam Ounas che avevano ipotizzato che il calciatore avesse deciso di non prendere parte alla trasferta. L’algerino ha infatti subito una rapina a mano armata nella sua dimora a Posillipo e i ladri hanno sottratto soldi in contanti, un orologio e una catenina. Attraverso un comunicato ufficiale la società azzurra precisa: “A differenza di quanto riporta La Repubblica, Adam Ounas è regolarmente partito, come da programma, con il gruppo squadra per la trasferta di Milano”.

