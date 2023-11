UFFICIALE - Temi non più urgenti: annullata assemblea Lega Serie A

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - MILANO, 28 NOV - Annullata l'odierna assemblea della Lega Serie A: lo ha reso noto la stessa Lega in una nota. "Lega Serie A comunica che, avendo ricevuto in data odierna la proroga al 31 gennaio 2024 per l'offerta avente ad oggetto 'Diritti AV 2024-2029: Licenze Dati (territori nazionale e internazionali) e Licenze Betting streaming (territori internazionali)', l'Assemblea odierna, indetta in via d'urgenza per trattare questo argomento come unico punto all'ordine del giorno, è stata annullata", si legge nel comunicato. "La questione sarà quindi trattata in una delle prossime Assemblee convocate in via ordinario", conclude la Lega. (ANSA).