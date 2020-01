UFFICIALE - Tonelli è un nuovo giocatore della Samp, contratto depositato in Lega

Lorenzo Tonelli è ufficialmente un nuovo calciatore della Sampdoria. Il club blucerchiato ha depositato in Lega il contratto del difensore classe '90, che arriva dal Napoli in prestito con obbligo di riscatto. L'ormai ex difensore azzurro aveva già salutato il Napoli su Instagram ed in mattinata ha già effettuato il primo allenamento con la squadra di Ranieri.