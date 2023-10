UFFICIALE - Verona, i convocati per il Napoli: Baroni non recupera un big in difesa

Mister Marco Baroni ha convocato 26 calciatori per Hellas Verona-Napoli, match valido per la nona giornata di campionato in programma domani.

Mister Marco Baroni ha convocato 26 calciatori per Hellas Verona-Napoli, match valido per la nona giornata di campionato in programma domani, sabato 21 ottobre alle ore 15, allo stadio Bentegodi. Out Hien, che non è riuscito a recuperare, oltre a Braaf e Cabal. Questo l'elenco completo: Portieri: 1 Montipò, 22 Berardi, 34 Perilli. Difensori: 2 Amione, 3 Doig, 23 Magnani, 27 Dawidowicz, 42 Coppola. Centrocampisti: 5 Faraoni, 8 Lazovic, 14 Joselito, 18 Hongla, 20 Saponara, 24 Terracciano, 25 Serdar, 31 Suslov, 33 Duda, 37 Charlys, 90 Folorunsho. Attaccanti: 9 Henry, 11 Djuric, 13 Cruz, 26 Ngonge, 38 Tchatchoua, 77 Mboula, 99 Bonazzoli.