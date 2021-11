Ultime di formazione KKN: Elmas al posto di Insigne, ballottaggio per il centravanti

Chi scenderà in campo contro lo Spartak Mosca? Radio Kiss Kiss Napoli ha ipotizzato l'undici che sceglierà Luciano Spalletti. In porta tornerà sicuramente Meret, mentre in difesa dovrebbe esserci un turno di riposo per Rrahmani in favore di Juan Jesus. In mediana, senza Anguissa e Demme, spazio a Lobotka con Fabian. Al posto dell'infortunato Insigne dovrebbe esserci Elmas, mentre davanti è aperto il ballottaggio Mertens-Petagna, col belga in vantaggio.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabian; Lozano, Zielinski, Elmas; Mertens