Ultime di formazione KKN - Koulibaly sì, Anguissa no. Un dubbio in attacco

Quale formazione contro l'Inter? Luciano Spalletti qualche dubbio ancora ce l'ha. In difesa tornerà Koulibaly e Juan Jesus si accomoderà in panchina, secondo Radio Kiss Kiss Napoli. In mediana l'allenatore azzurro non vuole rischiare subito Anguissa, per cui spazio ancora a Lobotka con Fabian. Un dubbio in attacco: Politano o Elmas sulla destra? Al momento è avanti l'ex nerazzurro. Conferme per Zielinski, Insigne e Osimhen. Di seguito la probabile formazione proposta dalla radio ufficiale.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti