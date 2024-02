Ultime di formazione Sky: chance per Traorè! Ballottaggio in difesa. E Osimhen...

Chi giocherà contro il Genoa? Walter Mazzarri ha ancora qualche dubbio di formazione.

© foto di www.imagephotoagency.it

Chi giocherà contro il Genoa? Walter Mazzarri ha ancora qualche dubbio di formazione. Secondo Sky Sport, tra i pali dovrebbe tornare Meret. In difesa Natan è in vantaggio su Ostigard, vista la squalifica di Juan Jesus, per affiancare Rrahmani.

In mediana chance da titolare per Traorè insieme ad Anguissa e Lobotka. In attacco Osimhen sarà convocato, ma dovrebbe partire dalla panchina: il centravanti sarà Simeone. Di seguito la probabile formazione riportata dall'emittente satellitare.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia