Ultime di formazione Sky - Spalletti rilancia subito anche Lozano? E' in vantaggio su Politano

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ultime di formazione direttamente dai colleghi di Sky Sport, secondo cui Luciano Spalletti al momento parrebbe intenzionato a schierare lo stesso undici visto sabato contro la Lazio. Compresi Osimhen (che ha recuperato da un affaticamento muscolare) e Lozano. Quest'ultimo è in vantaggio, secondo l'emittente satellitare, su Politano. In casa Liverpool invece Elliott potrebbe spuntarla su Arthur per l'ultimo posto disponibile in mediana, mentre davanti Nunez dovrebbe essere preferito a Firmino.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Milner; Salah, Nunez, Diaz