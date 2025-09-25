Ultime sulla difesa verso Milan-Napoli, Sky: Conte ha già scelto la coppia di centrali
Massimo Ugolini, giornalista Sky Sport, dopo l'infortunio occorso ad Alessandro Buongiorno ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli delle soluzioni per sostituirlo: "La coppia Rrahmani-Juan Jesus sarà la coppia titolare a Milano contro il Milan. Per fortuna, dopo il k.o. di Buongiorno, Conte ha recuperato l'altro titolare Rrahmani.
Beukema? Finora ha giocato sempre sul centrodestra. Potrebbe giocare anche a sinistra, ma devi entrare in certi meccanismi che devono essere rodati nel tempo. Lo storico di Conte in questo senso è abbastanza chiaro: prima di spendere un giocatore in maniera importante vuole avere tutte le garanzie del caso, sul ritmo e sulla confidenza col compagno di reparto".
