Under 21 decimata contro la Spagna: fermati due azzurri e maxi-squalifica per Tonali

Decisioni durissime per l'Italia Under 21 di Paolo Nicolato dopo il pari di due giorni contro la Repubblica Ceca: la commissione disciplinare della UEFA ha fermato tre azzurri in vista del prossimo scontro alla selezione della Spagna: ben tre turni di stop per Sandro Tonali (rosso diretto) e di conseguenza fase a girone che si conclude qui per il centrocampista del Milan, un turno di stop per Riccardo Marchizza (doppia ammonizione) e a sorpresa anche un turno di stop per Matteo Gabbia, per "violazione delle regole di buona condotta".