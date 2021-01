Valeri arbitrerà la Supercoppa, malumore sui social: fece infuriare il Napoli a Torino

L’arbitro Paolo Valeri è stato designato per arbitrare la finale di Supercoppa, in programma mercoledì, tra Juventus e Napoli. Una designazione che, alla mente dei tifosi azzurri, ricorda la semifinale di Coppa Italia tra i bianconeri e gli azzurri che si giocò il 28 febbraio 2017. Un match che la Juve vinse 3-1 permettendole di andarsi a giocare la finale a Roma contro la Lazio. Fu però una semifinale che finì tra le mille polemiche proprio per l’arbitraggio dell’arbitro romano che due rigori molto discutibili ai bianconeri e sorvolò su un fallo in area di rigore di Pjanic su Albiol.

In occasione del primo episodio, Reina anticipò nettamente Cuadrado prendendo il pallone e non l’avversario, mentre nel secondo caso Koulibaly sfiorò appena Dybala che si accasciò al suolo. Un arbitraggio che penalizzò in maniera evidente gli azzurri e lasciò molti trascichi e ripercussioni tant’è che lo stesso fischietto romano qualche giorno dopo non fece alcun passo indietro sostenendo di non aver sbagliato nulla. Anche gli stessi giocatori del Napoli presero posizione sui social, la società, invece, interruppe il silenzio stampa con il Ds Giuntoli che alla Rai si scagliò contro l’arbitro. Anche in virtù di questo episodio, la designazione di Valeri per la finale di Supercoppa lascia qualche ombra e alimenta polemiche.