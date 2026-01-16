Foto "VAR: virus anti regole", striscione di protesta a Napoli: "Attacco totale!"

"VAR: virus anti regole", recita uno striscione spuntato al Rione Sanità a Napoli in protesta contro arbitri e VAR, a seguito degli episodi tanto discussi negli ultimi giorni: "Ci troviamo difronte all'ennesimo 'attacco totale' nei nostri confronti. Vogliono creare il caso tecnico-tattico, il caso allenatore, il caso del non reggere 3 competizioni. Assurdo! Stiamo facendo miracoli!

I nostri ragazzi stanno facendo il possibile e l'impossibile. E nonostante le mille difficoltà, con gli uomini contati abbiamo già alzato un trofeo e siamo in corsa in tutte le competizioni. Le ultime 3 giornate hanno dell'assurdo, e pur di coprire la vergogna organizzata della classe arbitrale, cercano di distrarci con altro. Ma non ci riusciranno mai!", il comunicato a firma di Giuseppe Lanzetta del gruppo Anima Azzurra.