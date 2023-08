Veiga-Al Ahli, tutti i motivi della scelta: i sauditi non si opporranno a un addio anticipato

L'offerta di 40 milioni era decisamente più alta rispetto a quella presentata dal Napoli e ha convinto i galiziani.

Perché Gabri Veiga ha accettato l'offerta dell'Al Ahli? Come riporta Marca, oltre al ricco contratto ci sono stati altri fattori determinanti nella trattativa e nella scelta del ragazzo: innanzitutto la durata del contratto, 3 anni, che gli può consentire di tornare in Europa nel pieno della sua carriera. Veiga, 21 anni, ha anche ricevuto rassicurazioni dal club saudita, che non farà resistenza qualora ci fosse il desiderio di separarsi prima del 2026.

Ma la cessione è stata forzata soprattutto dal Celta Vigo, che aveva bisogno di incassare soldi freschi per rientrare nei parametri del fair play finanziario imposti da LaLiga: l'offerta di 40 milioni era decisamente più alta rispetto a quella presentata dal Napoli e ha convinto i galiziani.