Velocità massima, De Bruyne il migliore in Belgio-Macedonia: picco di ben 32km/h

di Francesco Carbone

A Gent, nella sfida tra Belgio e Macedonia del Nord valida per il Gruppo J delle qualificazioni ai Mondiali 2026, Kevin De Bruyne si è messo in evidenza nonostante lo 0-0 finale.

Il centrocampista del Napoli è stato tra i più attivi e pericolosi in campo, sfiorando il gol in un paio di occasioni. Oltre alla qualità nelle giocate, ha impressionato anche sul piano atletico: l’ex Manchester City ha infatti fatto registrare la velocità massima più alta della partita, toccando un picco di ben 32 km/h.