VIDEO - Coronavirus, Insigne si allena a casa: "Non ci fermiamo"

Le attività sportive in Italia sono ferme e i calciatori sono costretti ad allenamenti personalizzati. Mertens continua ad allenarsi facendo jogging, invece il capitano azzurro Lorenzo Insigne ha postato un video per i suoi fan di Instagram. Il calciatore si è lasciato immortalare in un video mentre fa degli esercizi di palestra con tanto di didascalia: "Non ci fermiamo"