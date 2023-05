VIDEO - Milano azzurra: invasione al Duomo di napoletani per lo scudetto

Piazza Duomo, ma sembra Plebiscito. Tantissimi tifosi del Napoli ieri sera hanno invaso le vie del centro di Milano per celebrare la vittoria dello scudetto

Piazza Duomo, ma sembra Plebiscito. Tantissimi tifosi del Napoli ieri sera hanno invaso le vie del centro di Milano per celebrare la vittoria dello scudetto del Napoli. Sciarpe e bandiere azzurre, atmosfera da brividi, una città in festa - ma non Napoli - per il grande trionfo tra lo stupore dei residenti per la massiccia presenza di sostenitori azzurri a Milano. Ecco il video: