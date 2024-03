VIDEO - “Ugolini è laziale, mi ero accordato con Sky per Di Marzio!”: virale un altro video su ADL

Emerge sui social un altro video del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che ferma Politano a Sky

Emerge sui social un altro video del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che ferma Politano a Sky Sport durante l'intervista alla vigilia della gara contro il Barcellona.

Da lontano si sente la voce del presidente azzurro che si avvicina: "Politano, vieni qua, non può parlare con voi. E' con Di Marzio che deve parlare, non con te, abbi pazienza" dice De Laurentiis rivolgendosi al giornalista Massimo Ugolini che stava intervistando l'attaccante del Napoli.

Poi il patron azzurro si rivolge a qualcuno di Sky: "Scusa eh, anche tu che cazzo ci stai a fare? Ho parlato con i tuoi capi, con Ferri, mi ha detto: ti sta bene Di Marzio? Va bene. Lui è laziale (rivolgendosi a Ugolini)". In chiusura di video, mentre va via, De Laurentiis torna e dice al cameraman, prima di spingerlo rischiando di fargli cadere la telecamera: "Poi tu non devi riprendere quando io parlo, hai capito? Scemo".