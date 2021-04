Zaccagni in calo? Un dato conferma la flessione nel girone di ritorno

Sono ormai mesi che il nome di Mattia Zaccagni viene accostato fortemente al Napoli in vista della prossima stagione. Il giocatore dell’Hellas, in questo campionato, è letteralmente esploso e si è attestato come una delle sorprese dell’intera Serie A. Zaccagni sta trascinando il Verona di Juric a suon di assist e gol, ma anche di giocate utili per la squadra, oltre che ad un forte senso di sacrificio in fase di non possesso.

I NUMERI - Fin qui, in ventotto gare disputate in campionato, il centrocampista offensivo ha totalizzato 5 reti e 5 assist. Numeri importanti che hanno gli hanno permesso di attirare su di lui l’interesse di diversi club. La squadra più vicina al suo acquisto, stando alle notizie di mercato, pare il Napoli. Un dato, però, attesta una flessione di Zaccagni nel girone di ritorno. Non ha ancora siglato un assist in questa seconda parte del campionato, sintomo di un leggero calo rispetto a quanto di buono fatto nel girone d’andata.