"Zaccagni non gioca nel ruolo di Fabian", ma non è proprio così: il dato

La notizia lanciata da Venerato secondo cui il Napoli avrebbe scelto Zaccagni per sostituire Fabian sta facendo discutere. I tifosi sono dubbiosi, molti si domandano: ma come può sostituirlo se i ruoli sono diversi?

In effetti Zaccagni, oggi, nel Verona, nel 3-4-2-1 di Juric, gioca mezzo sinistro nei due dietro la punta. Ma in carriera nasce proprio centrocampista. Secondo le statistiche di Transfermarkt, il talento del Verona ha giocato 80 partite da centrale e 48 da mediano. Poi, certo, anche 51 da trequartista. Solo 4 da seconda punta e una decina in altri svariati ruoli. La sua natura, dunque, resta quella di centrocampista. Di sicuro con caratteristiche differenti rispetto a Fabian.