Zenga a sorpresa allenerà Osimhen? E' stato contattato dalla Nigeria

© foto di Lorenzo Marucci

Walter Zenga può tornare ad allenare. L'ex portiere dell'Inter è pronto a rimettersi in gioco dopo la sua ultima esperienza al Cagliari, tenuta nel 2020. La sua carriera di allenatore potrebbe ripartire dall'Africa. C'è una nazionale che lo aspetta. Walter Zenga è tra i candidati per poter prendere in mano le redini della Nazionale nigeriana. Potrebbe dunque allenare Osimhen. Lo riporta la redazione di Sky Sport.