Tuttonapoli Zero occasioni? Non solo, zero tocchi in area: ecco la gara di Elmas, Hojlund e Politano

Dopo la sconfitta contro il Bologna si è alzato un polverone intorno al Napoli, soprattutto a causa delle dichiarazioni di Antonio Conte che era stato bravo a nasconderla sotto il tappeto quella polvere, arrivando ad elogiare la squadra anche post Eintracht. La realtà è che la stagione degli azzurri sta vivendo una discesa negativa dal punto di vista delle prestazioni, in particolare dall'infortunio di Kevin De Bruyne in poi. Un calando continuo: i segnali preoccupanti già si intravedevano, il tutto è culminato con la prova del Dall'Ara disastrosa soprattutto dal punto di vista offensivo.

I dati parlano chiaro: solo 0.18 expected goal (numero più basso in stagione), solo un tiro in porta, nessuna grande occasione creata. Questa siccità nella produzione è la diretta conseguenza di un gioco innocuo: il Napoli anche a Bologna ha tenuto la palla per più tempo, chiudendo con il 59% di possesso, e così dimostrando che l'avversario accetta di concederlo sapendo di non rischiare poi così tanto. La squadra di Antonio Conte quando ha la sfera tra i piedi non ha idee chiare, non ha in mente uno sviluppo per arrivare davanti la porta opposta. Ne è manifesto la statistica sui tocchi nell'area felsinea: solamente 12 in 90 minuti più recupero, appena tre quelli degli attaccanti titolari. Come si può osservare nei grafici a fine articolo, Hojlund ha toccato la palla in area appena due volte ed in zona molto defilata, Elmas una sola volta al limite, Politano non ha mai ricevuto negli ultimi sedici metri. Al di là della presunta mancanza di spirito di gruppo, mettendo un attimo da parte i trapianti di cuore, la questione tattica è evidente: non si creano occasioni da gol perché in zona gol non ci si riesce neanche ad arrivare. Non si è in grado di innescare adeguatamente gli attaccanti. Solitamente, si arriva al tiro dopo uno sviluppo di gioco, dopo la costruzione... elementi che ad oggi al Napoli stanno mancando.