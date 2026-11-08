“Ho sempre portato la barca in porto”, Allegri fa risentire anche i milanisti: sui social sfottò per la Champions fallita

Allegri nel mirino dei tifosi del Milan: la frase sulla barca scatena ironie social.

La frase di Massimiliano Allegri dopo l'1-1 con la Lazio continua a far discutere, andando ben oltre l'ambiente Napoli. Il tecnico azzurro, alle prese con un avvio di stagione particolarmente complicato, è finito al centro delle reazioni sui social per una sua dichiarazione rilasciata a Dazn: “Ho sempre portato la barca in porto”. Parole che hanno attirato l'attenzione anche dei tifosi del Milan, tornati a commentare il passato dell'allenatore sulla panchina rossonera. Il riferimento alla capacità di raggiungere gli obiettivi stagionali ha infatti riacceso il dibattito sui risultati ottenuti da Allegri nelle sue precedenti esperienze, con particolare attenzione alla mancata qualificazione alla Champions League della passata stagione.

Allegri, i tifosi del Milan ricordano la Champions mancata: ironia sui social

La metafora utilizzata dall'allenatore è diventata così lo spunto per gli sfottò di alcuni sostenitori rossoneri, che hanno richiamato il precedente della Champions League mancata per contestare l'affermazione del tecnico. Una polemica che si inserisce in un momento già delicato per Allegri, reduce dal pareggio contro la Lazio e da un avvio di campionato che vede il Napoli fermo a 15 punti dopo 11 giornate, il peggior rendimento dell'era De Laurentiis a pari merito con il 2007/08. La squadra azzurra è inoltre reduce dalla pesante sconfitta per 4-1 contro il Porto in Champions League. In questo contesto, anche una frase pronunciata per rivendicare il proprio percorso professionale è diventata motivo di discussione, alimentando le critiche e l'ironia attorno all'allenatore.