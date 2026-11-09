Podcast Molaro: "Allegri, perché non hai osato? Avrei provato Lucca e Hojlund insieme"

Francesco Molaro analizza Napoli-Lazio: "Secondo tempo positivo, ma la situazione resta preoccupante". Poi critica le scelte di Allegri.

Francesco Molaro, direttore responsabile di Tuttonapoli.net, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli in onda dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania: "Mi tengo soprattutto il secondo tempo. Il Napoli ha provato a vincere e, alla fine, se avesse conquistato i tre punti, non sarebbe stato nemmeno uno scandalo. Il primo tempo, invece, è stato molto negativo: la Lazio avrebbe potuto segnare tre gol, forse anche qualcuno in più. Il Napoli ha avuto qualche occasione già nella prima frazione, penso alla bella giocata di De Bruyne per Hojlund, che però non è riuscito a concludere. Poi c'è stata anche quella palla incredibile rimasta sulla linea di porta. Un po' di sfortuna c'è stata, anche se non dobbiamo trasformarla in un alibi. Nella ripresa, però, la squadra ha reagito. Ha trovato il pareggio e non mi sembra abbia concesso occasioni particolarmente pericolose, al di là di qualche ripartenza della Lazio".

Il Napoli ha avuto anche le occasioni per vincere. Quale episodio ti ha colpito maggiormente?

"Rivedendo le immagini ho notato una grande occasione di McTominay, poi il tiro di Giovane deviato da un difensore: senza quella deviazione, secondo me, Mandas non sarebbe mai arrivato sul pallone. E poi c'è l'occasione di De Bruyne. Da un giocatore della sua qualità mi aspetto che riesca a far sedere il portiere oppure a trovare il modo di superarlo. Aveva fatto uno stop straordinario, poi forse ha voluto calciare troppo rapidamente. Anche lì, però, la sfortuna si è accanita contro il Napoli, perché il pallone respinto in una situazione del genere normalmente finisce in rete. Invece è rimasto lì ed è stato recuperato dal difensore della Lazio".

Quanto valore attribuisci alla reazione del Napoli, considerando anche gli uomini schierati dalla Lazio nel secondo tempo?

"La Lazio è una squadra che ha fame, che non è prima in classifica per caso. Ha costruito una striscia positiva lunghissima e ha giocatori che sono cresciuti tantissimo. Penso a Provstgaard, che considero un difensore molto interessante, oppure a Isaksen. Sono calciatori che stanno dimostrando il proprio valore in una squadra organizzata e piena di fiducia. È vero che il Napoli, con giocatori come McTominay, De Bruyne e Anguissa, ha qualità sufficienti per mettere in difficoltà gli avversari. Ma bisogna anche riconoscere i meriti della Lazio. Detto questo, la situazione del Napoli resta preoccupante. Parliamo di una squadra che ha perso malamente contro il Porto e a Torino, ha vinto soltanto una delle ultime quattro partite di campionato ed è scivolata al decimo posto".

Allegri sembra destinato a restare almeno per il momento. Come si può provare a invertire la rotta?

"Credo che De Laurentiis abbia fatto capire che, almeno per ora, Allegri non si muove. Se questa è la decisione della società, allora bisogna lavorare con l'allenatore e cercare di recuperare più giocatori possibile. Servono come il pane Neres e Alisson Santos, perché possono dare vivacità e imprevedibilità alla manovra offensiva. Anche Lang, comunque, contro la Lazio non mi è dispiaciuto. Poi bisogna recuperare Lobotka per dare respiro al centrocampo e ritrovare alternative anche in difesa, a partire da Di Lorenzo e dagli altri indisponibili. Dopo la sosta vedremo quali risultati riuscirà a ottenere il Napoli. Se non arriveranno miglioramenti, questa stagione rischia davvero di diventare pericolosamente negativa".

Nel secondo tempo Allegri ha sostituito Hojlund con Lucca. Avresti fatto una scelta diversa?

"Io avrei provato a giocare con due attaccanti, perché quella partita il Napoli poteva vincerla. Avrei voluto vedere Lucca e Hojlund insieme, almeno per una fase della gara. È vero che Hojlund era molto stanco e non riusciva più a incidere. A un certo punto lo si vedeva camminare a centrocampo, con le mani sui fianchi. Anche lui sta facendo fatica a trovare la condizione migliore. Però avrei cercato una soluzione più coraggiosa. Si poteva provare anche Giovane vicino a Lucca, con Lang e Politano sugli esterni e McTominay e Anguissa a centrocampo, passando a un 4-2-4. Giovane, in particolare, lo proverei dietro la punta. Potrebbe giocare sia alle spalle di Hojlund sia alle spalle di Lucca. È una soluzione che secondo me meriterebbe di essere valutata".

Come giudichi la prestazione di Lucca e il suo rapporto con i compagni dopo le tensioni degli ultimi giorni?

"Lucca continua a fare fatica. Anche contro la Lazio ha ricevuto un buon pallone da De Bruyne, ma non è riuscito a sfruttarlo come avrebbe dovuto. Vorrei però sottolineare un episodio: quando Lucca ha sbagliato una giocata con McTominay nelle vicinanze, lo scozzese non ha avuto nessuna reazione polemica. È un dettaglio che considero importante, soprattutto dopo tutto quello che è successo nelle ultime partite. McTominay ha dimostrato grande correttezza. Per me è un signore, e non aggiungo altro".

Tra il Napoli dello Scudetto di Spalletti e quello di Conte, quale preferisci?

"È una scelta difficilissima. Sono stato felicissimo per lo Scudetto conquistato da Antonio Conte, soprattutto considerando il percorso fatto dalla squadra. Però il Napoli di Luciano Spalletti è stato bellissimo da vedere. Aveva giocatori come Kvaratskhelia e Osimhen, che hanno fatto cose straordinarie. Alla fine scelgo quello di Spalletti, ma davvero soltanto di un'incollatura".