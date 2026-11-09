Podcast Sfogo di Allegri anche post-Lazio? Forgione svela: “Ecco cosa mi hanno raccontato…”

Massimiliano Allegri avrebbe urlato 'Io sono il più forte, dovete soltanto darmi i calciatori' dopo il pareggio tra Napoli e Lazio.

Angelo Forgione, giornalista e scrittore, intervenuto a Radio Tutto Napoli ha svelato un clamoroso retroscena legato ad Allegri e al post-partita di Napoli-Lazio: "Da quanto mi è stato riferito, dopo la partita Allegri avrebbe pronunciato ad alta voce, nel corridoio degli spogliatoi, una frase del tipo: 'Io sono il più forte, dovete soltanto darmi i calciatori'. Naturalmente parliamo di una circostanza che andrebbe verificata.

Secondo le informazioni che ho ricevuto, non sarebbe stata una frase rivolta direttamente al presidente o al direttore sportivo, ma uno sfogo personale espresso ad alta voce. Se fosse confermata, per me sarebbe molto significativa. Dimostrerebbe un allenatore in grande difficoltà, ma anche poco disposto ad ammettere che la situazione gli è sfuggita di mano. Al di là di questo episodio, che resta da accertare, vedo comunque un tecnico che non riesce più a trovare le soluzioni necessarie per invertire la rotta". Di seguito il podcast integrale del nostro opinionista