Podcast Cacciamani-Napoli, Rampanti: “Operazione quasi proibitiva per gennaio”

Ultime calciomercato Napoli, affondo del ds Manna per Cacciamani del Torino. Ecco cosa ne pensa Rosario Rampanti, doppio ex.

Napoli su Cacciamani del Torino per gennaio. Esterno sinistro a tutta fascia di grande valore e di appena 19 anni. Rosario Rampanti, ex giocatore di Napoli e Torino, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

Che impressione ti ha fatto Cacciamani nella partita contro il Napoli e che cosa potrebbe dare alla squadra azzurra?

"Mi ha impressionato molto. Politano ha sofferto parecchio la sua presenza, tanto da essere costretto a giocare praticamente da terzino. Cacciamani è una forza della natura: ha una velocità e una spinta atletica eccezionali. È un giocatore molto interessante, con un grande futuro. Deve ancora migliorare nella precisione dei cross quando arriva sul fondo, ma per corsa, capacità di puntare gli avversari e duelli vinti ha qualità importanti."

Nella sua evoluzione potrebbe diventare anche un giocatore più offensivo, agendo da esterno alto?

"Certamente. Attualmente con il Torino è costretto a percorrere praticamente tutta la fascia. Se avesse alle spalle un compagno più attento alla fase difensiva, potrebbe risparmiare energie nelle rincorse e risultare ancora più incisivo in avanti. Dipende molto dall'assetto tattico scelto dall'allenatore: giocando con una difesa a quattro e un esterno sinistro bravo a coprire, avrebbe maggiore libertà offensiva."

Quanto è concreta la possibilità che il Napoli riesca a chiudere l'operazione già a gennaio?

"Mi sembra un'operazione molto difficile e complicata, se non quasi proibitiva. La situazione ambientale del Torino è delicata, soprattutto nei rapporti tra Cairo e i tifosi. Cacciamani oggi è probabilmente il giocatore più appetibile e importante della squadra, quello con maggiore valore. Per questo non sarà semplice arrivare alla cessione."

Che impressioni avevi avuto del Napoli nella partita contro il Torino? Avevi già intravisto segnali di ripresa?

"Assolutamente sì. Nel primo tempo il Napoli ha creato diverse occasioni e ha praticamente dominato la partita. Il Torino faticava a difendersi ed era costretto ad abbassarsi troppo, senza riuscire a contrastare gli azzurri nella zona di campo a loro più congeniale. Il Napoli è in ripresa. Sento molte critiche all'allenatore, ma ha un curriculum eccezionale e bisogna avere fiducia. È vero che sono stati persi tanti punti e recuperare terreno nella corsa alla Champions sarà difficile, ma con la qualità della rosa e i possibili rientri il Napoli può ancora farcela."