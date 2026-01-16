Podcast Calciomercato Napoli, Ceccarini: "Marianucci partirà, c'è da tempo l'accordo"

Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto nel corso di "Cronache Azzurre" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Difficile fare mercato a saldo zero? Non credo sia difficile in assoluto: credo sia più difficile muoversi con Conte alle spalle. Perché se fai un’operazione, questi allenatori non sono sereni: ti fanno aspettare, ti creano problematiche. Magari i giocatori che devono uscire non rientrano nel progetto, ma non li fai partire e rischiano di perdere l’occasione giusta per mettersi in mostra. Io credo che Marianucci alla fine andrà, perché è un’operazione su cui sono d’accordo da tempo, ma muoversi sul mercato quando devi prima fare un’uscita e poi un’entrata è molto complicato.

E poi c’è anche il tema ingaggi: se devi prestare qualcuno, serve un club che possa sostenere lo stipendio. Nel caso Lucca, l’obiettivo deve essere farlo giocare e vederlo giocare, prima di perderlo definitivamente. E qui il punto è economico: stiamo parlando di tanti soldi, perché il riscatto è pesante. È una decisione importante, non sono noccioline".