Podcast Calciomercato Napoli, Monti: "Piazzare Lucca è semplice, il difficile arriva con altri nomi"

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Gianluca Monti si sofferma sui vari temi d'attualità di casa Napoli, a cominciare dal calciomercato in uscita, priorità del club.

Gianluca Monti, giornalista de Il Mattino, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania: "Conferenza Allegri? Io sono sempre dell'idea che, nelle conferenze di presentazione, fare 0-0 significhi aver già vinto la partita. Mi è sembrata una conferenza abbastanza da 0-0, con qualche piccolo spunto qua e là, ma ci sta. In quel momento bisogna seminare ottimismo, perché è il periodo in cui vincono le speranze dei tifosi, le aspettative dei calciatori e gli allenatori possono raccontare la loro idea di calcio. Sarebbe stato poco credibile se avesse fatto proclami o dichiarazioni a effetto. Alla fine, purtroppo, le conferenze stampa contano sempre meno: il giudizio lo darà soltanto il campo."

Tra i tanti giocatori da sistemare c'è anche Lorenzo Lucca. Pensi possa rilanciarsi a Napoli?

"Secondo me no. Credo che Lucca sia uno di quei giocatori destinati a trovare spazio altrove. Per gli attaccanti è sempre più semplice trovare una soluzione di mercato. Se un club come Torino, Sassuolo o Fiorentina dovesse prenderlo in prestito, magari con diritto o obbligo di riscatto, potrebbe tornare a segnare e rivalutarsi. È molto più facile piazzare un attaccante rispetto ad altri ruoli."

Perché sarà più complicato cedere altri elementi della rosa?

"Ci sono situazioni decisamente più difficili. Penso, ad esempio, a Milinkovic-Savic: trovare un club disposto a investire cifre importanti per un portiere è molto più complicato. Per Lucca, invece, una soluzione arriverà. Magari il Napoli non recupererà completamente l'investimento, ma credo che la quadra si possa trovare."

Chi vedi favorito per la vittoria del Mondiale?

"Mi auguro che lo vinca l'Argentina, ma se devo indicare la favorita dico la Spagna."