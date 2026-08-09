La brutta notizia per Allegri arrivata da Napoli-Celta Vigo

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Non è il pareggio per 1-1 contro il Celta Vigo la notizia peggiore della serata del Napoli a Castel di Sangro. A preoccupare Massimiliano Allegri sono soprattutto le condizioni di Luca Marianucci, costretto ad abbandonare il terreno di gioco nel corso della ripresa a causa di un problema al ginocchio sinistro. Il difensore classe 2004 era entrato nel secondo tempo, ma dopo un'azione offensiva ha accusato il problema che lo ha obbligato a chiedere nuovamente il cambio.

Marianucci da valutare, emergenza in difesa

A fare il punto è l'edizione odierna de Il Mattino: "La brutta notizia non è il mancato successo nel finale, quanto l'infortunio al ginocchio sinistro di Marianucci". Le condizioni del giovane centrale saranno valutate nella giornata di oggi per comprendere l'entità del problema e gli eventuali tempi di recupero. Un'altra tegola per un reparto già in emergenza: Sam Beukema e Alessandro Buongiorno sono infatti ancora indisponibili. Con il debutto in campionato contro il Genoa sempre più vicino, Allegri attende ora gli esami di Marianucci per capire su quanti difensori potrà effettivamente contare.