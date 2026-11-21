Sosa: “Vittoria meritata, ma di individualità. Senza identità si farà fatica…”

Sosa commenta la vittoria del Napoli sul Torino, elogia McTominay ma ribadisce i dubbi sull'identità di gioco degli azzurri

Roberto "El Pampa" Sosa, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Tele A commentando la vittoria per 1-0 degli azzurri contro il Torino, decisa da una rete di Scott McTominay. L'ex centravanti ha riconosciuto i meriti della squadra di Massimiliano Allegri, sottolineando però come il successo non cambi il suo giudizio sulle difficoltà di gioco del Napoli, ancora troppo dipendente dalle qualità dei singoli.

Sosa: "Napoli, vittoria meritata ma senza identità fai fatica! McTominay straordinario"

"Vittoria meritata, il Napoli ha creato di più e il loro portiere è stato il migliore in campo, ma sul futuro il risultato non cambia la mia idea. Senza un'identità fai fatica a ottenere tanti risultati. Per fortuna McTominay è straordinario, Lang è entrato bene. Politano, poverino, dà tutto anche se quel lavoro non è nelle sue corde. Ma il Napoli ha meritato di vincere per le individualità", le parole del Pampa Sosa.