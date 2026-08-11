Triplo annuncio ufficiale vicino: si accende il calciomercato del Napoli

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"Il Napoli ha praticamente chiuso per Favasuli dal Catanzaro per 8 milioni di euro ed è a un passo il rinnovo di Di Lorenzo. Avanti tutta per Badiashile sempre più vicino. Poi si capirà la fattibilità dell'affare Gabriel Jesus dopo gli addi di Lukaku, Lucca e Lang". Così Nicolò Schira su Youtube.

Il Napoli accelera sul mercato, dunque, e avrebbe praticamente definito l’operazione per Favasuli del Catanzaro. L’affare sarebbe stato impostato sulla base di 8 milioni di euro, mentre procede spedito anche il discorso legato al rinnovo di Giovanni Di Lorenzo. La società azzurra continua dunque a muoversi su più fronti, con l’obiettivo di consolidare la rosa in vista della prossima stagione. Tra le trattative più calde resta quella per Badiashile, che sarebbe sempre più vicino al Napoli. Il club continua a lavorare per arrivare alla fumata bianca, mentre successivamente potrebbe prendere forma anche l’ipotesi Gabriel Jesus. La fattibilità dell’operazione sarà valutata dopo le partenze di Romelu Lukaku, Lorenzo Lucca e Noa Lang. Il mercato azzurro resta quindi in piena evoluzione, con diverse operazioni ancora da definire.