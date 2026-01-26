Podcast De Biasi stupito: "Vergara, che personalità! Ha qualità, occhio alla Nazionale..."

L'allenatore Gianni De Biasi è intervenuto su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o qui per Android): "Non mi soffermerei sull'aspetto arbitrale, è un aspetto che si può prendere come alibi o scusa. Il problema è in campo, il Napoli ha un sacco di infortunati e questo sicuramente non aiuta il lavoro di Conte, dal punto di vista delle scelte. La cosa bella che ho visto con la Juventus è Vergara: è un giocatore che non conoscevo, mi ha stupito per personalità, qualità, spunto... in un contesto in cui il Napoli ha fatto difficoltà a tenere la partita nel momento in cui è andato in svantaggio".

Perché Vergara giocava così poco prima? "Volevo chiederlo io a voi (ride, ndr). In allenamento lo vedi ancora di più, però magari Conte è convinto che in partita non ha la personalità per esprimersi. La cosa che mi ha stupito di questo ragazzo è la personalità con la quale prendeva la palla, riusciva a gestirla con grande qualità, puntava... ma lo vedo bello anche dal punto di vista fisico, è un giocatore dinamico che secondo me deve essere attenzionato. Non possiamo buttare via i nostri giocatori italiani. Credo che in qualche partita in cui il Napoli era già in vantaggio magari poteva essere inserito".

Sulla partita: "La rosa del Napoli è ampia se non fosse decurtata dagli infortuni e potrebbe inseguire entrambi gli obiettivi in campionato è Champions. Ieri sera non so quanto fosse il valore della Juventus o il rovescio della medaglia, cioè il Napoli che non era il Napoli. Però il Napoli non è che ha subito decisamente la partita, ma nei momenti cruciali la Juventus è stata molto più cattiva. Non ho mai visto la Juventus giocare bene come nel primo tempo ieri sera, poi per mezz'ora nel secondo tempo si è persa e la partita era aperta finché non ha trovato il secondo e il terzo gol. Credo che nel secondo tempo il Napoli abbia fatto qualcosina di più: niente di stratosferico, ma perlomeno ha tenuto in mano il pallino del gioco".