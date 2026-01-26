Podcast L'ex arbitro Chiesa: "Bremer-Hojlund? È rigore! Giustifico arbitro ma non VAR"

vedi letture

L'ex arbitro Massimo Chiesa è intervenuto su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o qui per Android): "Episodio Bremer-Hojlund? Dal punto di vista arbitrale è successa una cosa abbastanza semplice. Mariani ha arbitrato una buona partita perché non dimentichiamo mai il coefficiente di difficoltà di una gara come questa, ma manca un calcio di rigore a favore del Napoli in una maniera che a me è sembrata poco chiara. Quello su Vergara è un contatto di gioco, cerca anche lui il contatto per cui lo decontestualizzerei dal discorso, è meno grave e sono assolutamente d'accordo nel non averlo preso in considerazione

Quello ai danni di Hojlund invece secondo me era un fallo che meritava il calcio di rigore, gli prende prima la maglia e poi gli mette il braccio intorno al collo. Sono grossi tutti e due, Hojlund non è uno che si butta subito per terra come capita di vedere con altri attaccanti. Posso giustificare Mariani che l'ha vista in diretta e non gli è sembrato fallo da rigore per quel tipo di intensità, ma siccome al VAR c'era uno bravo richiamalo, fagliela vedere se hai un dubbio. È giusto lasciare la valutazione all'arbitro che oggi viene definito centrale, ma lì i dubbi c'erano e oltretutto c'era stata confusione in area. Io direi che è mancata la chiamata del VAR, poi avrebbe potuto confermare la sua decisione o concedere il calcio di rigore. È evidente che in quel momento diventa difficile decontestualizzare la situazione: eri sull'1-0 e avresti potuto pareggiare. Se l'avessi visto in diretta probabilmente l'avrei fischiato in diretta, ma io Mariani lo ritengo un arbitro affidabile, si può sbagliare e siamo soggetti tutti agli errori".