Vergara il migliore in campo per tutti: "Inarrestabile, propizia gol e difende!"

Antonio Vergara convince anche il Corriere dello Sport. Nelle pagelle di Italia-Turchia il centrocampista si prende un 7,5 e il titolo di migliore in campo, un giudizio che si aggiunge a quello altrettanto lusinghiero della Gazzetta dello Sport, che gli aveva assegnato un 7. Il quotidiano ne esalta la capacità di incidere: gli strappi azzurri, sottolinea, nascono sempre dalla sua parte del campo, e dal suo piede è partita anche l'azione che ha portato al vantaggio dell'1-0. Un contributo decisivo, che pesa nel bilancio di una serata positiva per la nazionale.

Vergara, 7,5 dal Corriere dello Sport: "Inarrestabile anche quando perde palla"

Il giudizio del giornale insiste su una caratteristica precisa: la continuità di rendimento. Vergara, si legge, risulta inarrestabile anche quando l'avversario riesce a sottrargli il pallone, perché non si scoraggia e riparte subito all'attacco. Il Corriere dello Sport sintetizza così il suo stile: "lui gioca così", e lo fa anche in fase difensiva, dove mette lo stesso impegno e la stessa generosità mostrati in avanti. Un atteggiamento che racconta un giocatore completo, capace di dare dinamismo e sacrificio alla squadra in ogni zona del campo. Per il giovane azzurro è un riconoscimento importante, che conferma la crescita mostrata in maglia azzurra e lo candida a un ruolo sempre più centrale nelle prossime sfide.