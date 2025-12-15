Radio TN Salvione: "Napoli svuotato, non è questione di singoli. Su Lukaku e Mainoo..."

vedi letture

Pasquale Salvione, giornalista del 'Corriere dello Sport', è intervenuto nel corso di 'Pausa Caffè', trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android).

"Per vincere le partite bisogna sentirle, scendere in campo con una fame diversa per lottare su ogni pallone per vincere i duelli. Il Napoli di Udine non lo ha fatto per motivi fisici ma anche di scarica generale per una condizione anche mentale che sta mancando in questo momento. Non è mai facile ricaricarsi ogni tre giorni avendo tante assenze e impossibilità di rotazioni. Il Napoli deve entrare in campo al 100%, altrimenti quando non è nella partita poi perde contro chiunque. Non c'è nessuna squadra oggi che ti concede dei vantaggi. Ogni partita va sudata e combattuta. Ma il Napoli non ha perso a Udine, e ci tengo a dirlo, perché Conte non ha inserito Marianucci e Vergara".

"I cambi di Conte? E chi doveva mettere, Conte? Lui ha messo Lobotka per rimettere un po' in mano il pallino del gioco al Napoli che doveva riguadagnare terreno e per spezzare il ritmo dell'Udinese. Politano, invece, è l'unico cambio vero che ha. Per il resto, Lucca ha dato dei segnali entrando nel finale.

Zero minuti per Vergara? Il primo cambio che il Napoli dovrebbe fare è McTominay, ma è difficile presentarsi a Udine senza di lui. Cosa avremmo detto se fosse successo? Ripeto, oggi serve solo nuova compattezza per ritrovarsi. Ma è una questione di atteggiamento generale, non di singoli. Il Napoli è svuotato".

"Lukaku? Vediamo, lo scopriremo entro domani con la partenza. Non ha finora dato segnali di essere imminente il suo rientro ma sta facendo progressi.

"Mainoo? Per me il Napoli può andare avanti, la trattativa è possibile, il giocatore è un obiettivo importante, ci sono davanti ai suoi occhi già gli esempi di McTominay e Hojlund che proprio a Napoli hanno avuto un percorso importante".