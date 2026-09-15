Podcast Favasuli titolare a Firenze? Forgione avvisa: “Non carichiamolo troppo di responsabilità”

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Costantino Favasuli è una delle sorprese più interessanti dell'inizio di stagione del Napoli. Angelo Forgione analizza l'impatto dell'esterno classe 2004

Costantino Favasuli si è imposto tra le sorprese più interessanti dell'inizio di stagione del Napoli. L'esterno classe 2004, arrivato dal Catanzaro, ha lasciato il segno sia all'esordio in Champions League contro l'Arsenal sia in campionato contro il Bologna, quando ha servito l'assist decisivo a Lobotka. Angelo Forgione, giornalista e scrittore, intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania, (qui l'intervento completo) si è soffermato anche sulla crescita del giovane azzurro e sulla possibilità che possa trovare spazio anche contro la Fiorentina: “Sì, assolutamente. L'impatto è veramente importante e denota evidentemente gli stigmi del calciatore importante, del giocatore che ha presenza e quindi ha un futuro davanti. Non c'è niente da fare, c'è poco da dire. Il problema è un altro: quello della gestione. Il calciatore è venuto fuori dalla Primavera, anche se ha fatto un grande campionato l'anno scorso a Catanzaro, quindi non è assolutamente una novità. Chi ha seguito il Catanzaro l'anno scorso sapeva benissimo delle sue qualità. Non deve stupire, solo che la Serie A e soprattutto la Champions League sono palcoscenici diversi”.

Forgione avverte: “Non aspettiamoci che spacchi il mondo”

Proprio per questo, Forgione invita a non caricare Favasuli di aspettative eccessive, sottolineando l'importanza di accompagnarne con equilibrio la crescita, anche nel caso in cui dovesse arrivare una prestazione meno brillante: “Quindi, quando vieni fuori, devi anche considerare un eventuale contraccolpo. Cosa voglio dire? Magari lo schieri a Firenze, magari non ti fa una grande partita e lì non bisogna cominciare a dubitare del talento del calciatore. Il talento ce l'ha. Quindi non aspettiamoci da lui che spacchi il mondo come ha fatto in queste ultime due giornate. Diamogli il tempo di trovare uno standard, che sarà sicuramente importante e alto. Sarà un calciatore che farà la Nazionale, che avrà una grande carriera a Napoli e magari, chi lo sa, anche all'estero, in campionati importanti. Però adesso non carichiamolo troppo di responsabilità. Anzi, supportiamolo in questa crescita, di cui il Napoli ha necessariamente bisogno”.