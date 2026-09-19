Podcast Fiorentina da Grosso a Vanoli, da Firenze: "Ecco i tasti toccati per ottenere la svolta"

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Niccolò Santi, giornalista di Radio FirenzeViola e del Corriere dello Sport, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli per presentare la sfida tra Fiorentina e Napoli.

Sfida crocevia anche per la Fiorentina? “Può essere una partita, non so se definirla crocevia, però decisiva sotto tanti punti di vista. Anche perché poi ci sarà la sosta di due settimane, due weekend, una situazione particolare. Questo potrà permettere senz'altro un periodo di ulteriore distensione nel caso in cui la Fiorentina vinca, ma probabilmente vale anche per il Napoli e per chiunque vinca questo weekend, perché poi potrà allenarsi nelle prossime due settimane con un minimo di serenità in più. La Fiorentina ha cambiato tanto anche negli ultimi dieci giorni. Quando è stato esonerato Grosso, alla fine è tornato Vanoli, come giustamente ricordavate, e ha dovuto lavorare molto sulla testa dei giocatori, che evidentemente non avevano trovato un'intesa con l'ex allenatore".