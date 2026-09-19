Podcast Lucca non convince, Scotto: "Non è all'altezza del Napoli! Gennaio non è lontano..."

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Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, per analizzare il momento del Napoli in vista della trasferta contro la Fiorentina: "Lucca? Io immagino che ci sia molta pressione sul calciatore, sul ragazzo, che secondo me non merita tutta questa diffidenza. Non perché giochi bene, perché sia fortissimo e nessuno lo abbia capito, ma perché andrebbe sostenuto: indossa la maglia del Napoli e avrebbe bisogno di un po' di credito. È quello che fa Allegri, che davanti ai microfoni lo sostiene, lo incoraggia e poi ha anche uno scatto d'ira quando lo vede fare delle cose sbagliate. E lì, purtroppo, non si può mascherare. Bisognerebbe sforzarsi di sostenerlo perché gennaio non è poi così lontano. Detto ciò, non succede nulla se Lucca non si rivela un calciatore all'altezza del Napoli. Non perché Lucca non sia bravo, ma perché, come ci insegna lo stesso Allegri, nel calcio esistono i livelli e le categorie: c'è chi abita al piano terra e chi abita all'attico. Bisogna anche accettare che un calciatore possa non riuscire a esprimersi al meglio per tanti motivi.

Mi auguro che Lucca abbia la capacità di sopportare queste pressioni e di dimostrare il suo valore. Io, però, mi permetto di dire che ho la sensazione che non sia all'altezza del Napoli. Lucca è un calciatore che può fare bene in Serie A, forse anche in una grande squadra, ma oggi fa fatica. Abbiamo tutti gli elementi per dire che non è quello che serve dietro a Højlund. Secondo me, però, i tifosi devono sforzarsi di sostenerlo e noi dobbiamo avere la pazienza di aspettare gennaio. Poi, è chiaro, se questo dovesse essere il rendimento di Lucca, mediocre, allora la società avrebbe il dovere di intervenire. Anche per la serenità del calciatore, potrebbe essere opportuno andare a giocare in una squadra dove possa esprimersi al meglio e con minori pressioni. Abbiamo sentito tante storie di questo tipo e non mi meraviglierebbe se Lucca potesse essere ceduto per andare a esprimersi meglio. I tifosi, secondo me, dovrebbero comunque sforzarsi di incoraggiarlo e sostenerlo, prendendo esempio da Allegri. Un applauso a Lucca, secondo me, gli farebbe solo bene, lo aiuterebbe molto e sarebbe la cosa più giusta da fare in questi mesi e in queste settimane, in attesa della riapertura del mercato”.