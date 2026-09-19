Podcast Spinazzola out, chi al suo posto? Marino: "Per evitare critiche Allegri faccia questa scelta"

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Giuseppe Marino, allenatore e opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni intervenendo ai microfoni della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania, per analizzare il momento del Napoli in vista della sfida contro la Fiorentina. Tra le condizioni degli infortunati, le possibili scelte di Massimiliano Allegri, l'ipotesi del doppio play e le caratteristiche della squadra viola guidata da Paolo Vanoli, diversi i temi affrontati nel corso dell'intervista: “Anguissa e Spinazzola? Sono due situazioni particolari che bisogna valutare anche in base al periodo in cui arrivano e alla forma del giocatore. Per esempio, Anguissa è l'ultimo caso che abbiamo visto. A quel punto preferirei tenerlo a riposo ed evitare di rischiarlo. Se, invece, si tratta di un giocatore che in quel momento ti fa la differenza, puoi valutare di portarlo dietro e, in base alle condizioni che percepisci il giorno della gara, decidere se fargli fare magari gli ultimi dieci minuti oppure no.

Tornando al Napoli: se dovesse mancare Spinazzola, come a questo punto potrebbe sembrare probabile, vedresti Olivera sulla fascia oppure Costantino Favasuli? “Io andrei sulla scelta delle certezze, senza adattare nessuno. Perché poi succede che quando un allenatore ha il giocatore di ruolo e lo schiera, va tutto bene; quando adatta qualcuno e perdi la partita, viene criticato perché ha adattato un giocatore pur avendo il terzino di ruolo in rosa e non avendolo fatto giocare. Credo quindi che il mister opterà sicuramente per Olivera, come è giusto che sia. Poi bisogna proseguire con la gestione di Favasuli, perché ha fatto bene all'ingresso, ha spaccato la partita e ne ha cambiato l'inerzia. Le condizioni della gara, però, erano diverse. Bisogna dare tempo, piano piano, al ragazzo di potersi esprimere al meglio. Credo quindi che la formazione sarà quasi la stessa della settimana scorsa, con Olivera al posto di Spinazzola. Poi ci sarà la gestione degli esterni in base alla partita, anche perché abbiamo Neres, che non è stato utilizzato nell'ultima gara. Credo che Allegri possa dargli minutaggio. Staremo a vedere”.